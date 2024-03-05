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Ormanlık alanda 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Ormanlık alanda 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da ormanlık alanda bulunan şüpheli araçta 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray ilçesine bağlı Kavacık Mahallesindeki ormanlık alanda plakası kapalı şüpheli bir araç tespit edildi. Kamyonet içerisinde yapılan kontrolde Afganistan Uyruklu 23 erkek, 1 kadın, 5 çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen, 2 organizatör, 2 araç yakalandı. Yakalanan araçlar trafikten men edilerek Yed-i Emin otoparkına çekildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı. Göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

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