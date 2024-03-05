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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram, çeyrek altın fiyatı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram, çeyrek altın fiyatı...

Altının ons fiyatı dün tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Gram altında bugünün en yüksek seviyesi 2.235 lira oldu. Analistler ne diyor? İşte altın piyasası...

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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 149 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından  2 bin 151 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 650 liradan satılıyor.

En yüksek kapanış

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen analistler, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin arttığını dile getirdi.

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