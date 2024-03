Kırmızı et fiyatları ramazan boyunca sabitlendi! Ne kadardan satılacak?

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi.

Kesimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının devreye girdiğine işaret eden Kesimal, "ESK marifetiyle özellikle ramazan ayında tüketicinin daha ucuz et alabilmesi konusunda Ankara PERDER ile bir anlaşma zemini oluştu. Bu anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak." diye konuştu.

Ramazan ayında gıdaya talebin yüksek olduğunu belirten Kesimal, bu nedenle fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere çok faydalı olacağını dile getirdi.

"Her türlü etten kıyma yapabiliyorlar"

Kırmızı ette merdiven altı ürünler konusunda uyarıda bulunan Kesimal, "Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Özellikle kıymada, mümkün olduğunca bilindik marka ve marketler tercih edilmeli. Her türlü etten kıyma yapabiliyorlar, dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.