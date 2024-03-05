Emekliye yeni zam hesabı! En az yüzde 21 + refah payı, kim ne kadar zam alacak?
Emekli maaşı zammı için belirleyici olan enflasyon verileri açıklanıyor. 2 aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine 11,54 puanlık artış kesinleşirken, Merkez Bankası'nın yüzde 73'lük Mayıs ayı enflasyon tahmini dikkat çekti. Peki 5 aylık emekli ve memur zam oranı kaç çıkacak? 6 ay sonunda kim ne kadar maaş zammı alacak?
Emekliye zam düzenlemesi için 2 kritik enflasyon verisi açıklandı. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre İki aylık enflasyona göre kesinleşen 11,54'lük enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyor. Ancak henüz yüzde 15'lik Ocak artışını aşmadığı için memurlar ve memur emeklileri için bir fark oluşmamış durumda. Fakat 6 ayın sonunda bu farkın oluşması bekleniyor.
Bu arada Merkez Bankası enflasyon raporu açıklarken özellikle Mayıs ayında enflasyonun en yüksek noktaya ulaşacağını ve yıllık enflasyonun yüzde 73'ü bulabileceği öngörüsünde bulunmuştu. İşte bu yüzde 73 oranındaki öngörü bize Temmuz zamlarıyla ilgili önemli bir ipucunu da vermiş oldu.
TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası'nın bu öngörüsünden yola çıkarak hesaplama yaptığımızda Mayıs ayı itibariyle 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor. Bunun üzerine eklenecek Haziran enflasyonu ile birlikte rakamın yüzde 22-24 aralığında çıkması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına yüzde 22-24 aralığında enflasyon artışı yapılmış olacak.
Bunun üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaşların da artırılması yine Temmuz'da gerçekleşecek. Memur ve memur emeklileri açısından bakıldığında ise 5 aylık enflasyona göre enflasyon farkı 5,24 olacak. Yüzde 22-24 aralığında çıkacak 6 aylık enflasyona göre ise memur emeklilerinin farkı yüzde 6,09 ile 7,83 aralığında oluşacak.