Emekliye yeni zam hesabı! En az yüzde 21 + refah payı, kim ne kadar zam alacak?

Emekliye zam düzenlemesi için 2 kritik enflasyon verisi açıklandı. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre İki aylık enflasyona göre kesinleşen 11,54'lük enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyor. Ancak henüz yüzde 15'lik Ocak artışını aşmadığı için memurlar ve memur emeklileri için bir fark oluşmamış durumda. Fakat 6 ayın sonunda bu farkın oluşması bekleniyor.