Elazığ'da Belediye Başkanı 'fuhuş'tan tutuklandı! Yurttan otele çevirip fuhuş yaptırmış...

ELAZIĞ'ın Mollakendi beldesinin Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, 4 kişiyle birlikte fuhuş operasyonunda tutuklandı. Doğan'ın daha önce öğrenci yurdu olan binayı otele çevirerek fuhuşa aracılık ettiği iddia edildi.

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Elazığ’da bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler “Cemre Operasyonu” adı altında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Otel sahibi belediye başkanı...

Operasyonda aralarında otel sahibi olan ve otelinde fuhuş yaptırdığı tespit edilen Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğa’'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı süresi dolan zanlılar 1 Mart günü Elazığ Adliyesine çıkarıldı. 5 zanlı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce yurtmuş, otele çevirmiş

Sözcü'nün haberine göre, Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da Elazığ kent merkezinde daha önce yurt olarak kullanılan ve sonradan otele dönüştürülen mekânda fuhuş yaptırdığı için, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Otel ve güzellik merkezlerine mühür

Gözaltına alınan diğer 4 zanlının da güzellik merkezi adı altında fuhuş yaptırılan merkezde yakalandıkları bildirildi. Bu kişilerin de, merkezde çalışan kadınları masaj adı altında fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandıkları bildirildi.

128 kişiye para cezası kesildi

Otel ve güzellik merkezinde para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 128 kişiye de idari para cezası uygulanırken, gerek belediye başkanına ait otel, gerekse güzellik merkezlerinin de mühürleneceği kaydedildi.