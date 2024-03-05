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Bodrum’da fırtına ve sağanak etkili oldu

Bodrum’da fırtına ve sağanak etkili oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amatör balıkçı teknesinin karaya vurduğu ilçede ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü.

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Meteoroloji, Muğla için turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış, Bodrum - Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir amatör balıkçı teknesi karaya vururken bölgeden bulunan bir motosikletin rüzgarın şiddetiyle devrildiği görüldü. İlçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, dallar kırıldı.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, debisi yükselen derelerden akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Bodrum - Turgutreis Karayolu’nda sel sularıyla karayoluna sürüklenen taş ve toprak, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

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