Alanyaspor, ligde 6 maç sonra galibiyeti hatırladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Alanya ekibi bu galibiyetle ligdeki puanını 33’e yükseltirken haftayı averajla 13. sırada tamamladı. Alanyaspor, Trabzonspor maçına kadar ligde son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Güney ekibi, ligde son olarak 21. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin öğrencileri, Trabzonspor’u mağlup ederek ligde 6 maç aranın ardından galibiyet hasretini bitirdi.