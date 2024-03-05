BIST 8.948
DOLAR 31,63
EURO 34,37
ALTIN 2.161,59
HABER /  GÜNCEL

Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Abone ol

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ormanlık alanda 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Ormanlık alanda 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bodrum’da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bodrum’da fırtına ve sağanak etkili oldu
Elazığ'da Belediye Başkanı 'fuhuş'tan tutuklandı! Yurttan otele çevirip fuhuş yaptırmış...
Elazığ'da Belediye Başkanı 'fuhuş'tan tutuklandı! Yurttan otele çevirip fuhuş yaptırmış...
Tedavisi tamamlanan yırtıcı kuşlar doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan yırtıcı kuşlar doğaya salındı
Survivor Ersin Korkut evsizlere kendi elleriyle pizza yaptı
Survivor Ersin Korkut evsizlere kendi elleriyle pizza yaptı
Kırmızı et fiyatları ramazan boyunca sabitlendi! Ne kadardan satılacak?
Kırmızı et fiyatları ramazan boyunca sabitlendi! Ne kadardan satılacak?
Halil Umut Meler, Milan-Slavia Prag maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Milan-Slavia Prag maçını yönetecek
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram, çeyrek altın fiyatı...
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram, çeyrek altın fiyatı...
Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 29 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 29 şüpheli yakalandı
Ünlü anketçi Özer Sancar, Mansur Yavaş'ın 'sırrını' açıkladı! Mansur Yavaş 14 puan önde!
Ünlü anketçi Özer Sancar, Mansur Yavaş'ın 'sırrını' açıkladı! Mansur Yavaş 14 puan önde!
Yeni müfredata geçiş için tarih belli Bakan Tekin duyurdu! Matematik detayına dikkat
Yeni müfredata geçiş için tarih belli Bakan Tekin duyurdu! Matematik detayına dikkat