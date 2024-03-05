AK Parti belediye başkan adaylarını uyarıyoruz! Fatma Şahin'e gelen telefon size de gelebilir

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefon görüşmesinin ayrıntılarını gazeteci Hadi Özışık'ın programında anlattı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Cumhurbaşkanımız telefonda, ‘Bize aslan hediye ediyorlar dört tane, buna en uygun bakılacak yerin Gaziantep olduğunu biliyoruz. Size göndersek bakabilir misiniz?’ dedi. ‘Biz onlara çok güzel bakarız’ dedim. Sonra dedim ki, ‘Ama Cumhurbaşkanım bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var. ’Dedi ki; ‘Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım, sabah yine bakalım dişi fil var mı?’" dedi.

Hepsini ve daha fazlasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hadi Özışık'ın konuğu olarak canlı yayında açıkladı.