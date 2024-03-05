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İstanbul ve Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi! Ramazan boyunca ne kadardan satılacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul ve Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi! Ramazan boyunca ne kadardan satılacak?

 İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

Geçen yıl mart ayından bu yana ESK ile yaptıkları protokol sayesinde hanelere en uygun fiyatlı eti ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Dana kıymanın kilogram fiyatını 314 lira

Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:

"ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Kampanyaya katılan marketler

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."

Güzeldere, ramazan ayı boyunca tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı ete ulaştırmanın kendilerinin bir görevi olduğunu belirterek, sabit fiyat kampanyasının ramazan ayı boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kırmızı et fiyatları ramazan boyunca sabitlendi! Ne kadardan satılacak?
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