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Beylikdüzü’nde kanalizasyon sularının denize aktığı yerde, deniz kahverengi döndü

Beylikdüzü’nde kanalizasyon sularının denize aktığı yerde, deniz kahverengi döndü

Beylikdüzü’nde İSKİ tarafından Yaşam Vadisi yanında yapılan kanalizasyon çalışması sonrası lağım sularının Marmara Denizi’ne döküldüğü noktada kötü koku ve pis görüntü oluştudu. Bölge sıcak havalarda daha pis bir koku yayıldığı ifade edilirken denizin kahverengine dönüştüğü alan drone ile havadan da görüntülendi.

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Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi ile Marmara Denizi’nin birleştiği noktada yapılan çalışma sonrası kanalizasyonun pis suları deniz ile karıştı. Özellikle pis suların çevreye yaydığı kokudan ise vatandaşlar şikayetçi oldu. İSKİ’nin çalışması sonrası kanalizasyonun denize dökülen alanda ise oluşan kahverengi su drone ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, denizin kirlendiği noktayı gözler önüne serdi.

Haftanın 4 gün gezmek için sahile geldiğini ifade eden Mehmet Ali Sayar isimli vatandaş, “Kokudan rahatsız oluyorum arabamdan çıkamıyorum. Görüntü olarak da sıkıntı. Buranın düzeltilmesi iyi olur. Rahatsız oluyorum. Buranın düzeltilmesi iyi olur. Uzun süredir buralar böyle 3 aydır geliyorum buraya hep böyle” dedi.

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