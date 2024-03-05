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Bilecik'te su kesintilerine bir çözüm bulunamadı

Bilecik'te su kesintilerine bir çözüm bulunamadı

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada Karasu İçme ve Kullanma Suyu İsale Hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle yüksek kotlu bölgelerinde bölgesel su kesintileri yaşanması muhtemel olduğu açıklandı.

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Karasu İçme ve Kullanma Suyu İsale Hattı 'Pazaryeri Ayrımı' mevkiinde arıza gerçekleşirken, bu nedenle bölgesel su kesintileri yaşanabileceği öğrenildi. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemiz Karasu ana su kaynağından, arızanın gerçekleştiği 2 Mart 2024 saat 17.00’den bu yana su temin edememektedir. Belediyemiz su depolarını, yerel su kaynaklarıyla takviye ederek su şebekesine su tedarik etmekte olup birlikten edindiğimiz bilgiye istinaden, birliğin depolarımıza tekrar su vermeye başlaması 48 saat sonra gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu sebeple şehrimizin yüksek kotlu bölgelerinde bölgesel su kesintileri yaşanması muhtemeldir. Belediyemiz yerel kaynakları güçlendirmek için çalışma gerçekleştirmekte olup eldeki mevcut kaynaklarımız tüm şehrimizin ihtiyacını Karasu kaynağı olmaksızın karşılayamamaktadır. Birlik tarafından sürecin erken sonlandırılması halinde süre beklenilmeksizin belediyemiz şebekeye su vermeye başlayacaktır. Bu sebeple ihtiyaç dışı su tüketiminden kaçınılması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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