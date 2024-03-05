İmamoğu: Asla sizi Allah'ın diniyle aldatmayacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın İsrail ile ticareti durdurmayıp devamlı Gazze'den söz etmesini samimi bulmadığını vurguladı.

Abone ol

İmamoğlu, Gazze'deki durumun seçim için kullanıldığını belirterek, "İnanın bana bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı, merhametimizi, yüce dinimizi ve diyanetimizi manipüle etmeyeceğim. Asla sizleri Allah'ın diniyle, kitabıyla aldatmayacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazze Yardım Tırları Uğurlama Programı'nda konuştu. İmamoğlu, konuşmasında iktidarın Gazze konusunda samimiyetsiz davrandığını savunarak, İsrail ile ticaretin durması gerektiğini söyledi. İBB Başkanı, dinin siyaset için kullanılması ve vatandaşların manevi değerlerinin manipüle edilmesini de eleştirdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Artık yeter! Bu tutarsız, sadece sizlerin inanç dünyasının üstünden siyaset kurgulayan iktidara 31 Mart'ta en büyük cevabı sizler verin! Seçimmiş, siyasetmiş kazanmakmış, kaybetmekmiş inanın hepsinin çaresi var. Daha önce söyledim yine tekrar ediyorum; bin defa kaybederim ama bir kez bile ayırmam, hor görmem.

Asla sizleri Allah'ın diniyle, kitabıyla aldatmayacağım.

Bugün buna bir şey daha ekleyeyim kardeşlerim, inanın bana bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı, merhametimizi, yüce dinimizi ve diyanetimizi manipüle etmeyeceğim. Asla sizleri Allah'ın diniyle, kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim sizlere şeref ve namus sözümdür.

Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken ticareti durdurmayalar, gemilerini limanlara çekmeyenler kalkıp utanmadan sıkılmadan Gazze edebiyatı yapıyorlar. Yazıklar olsun, milletin diniyle milleti kandırmaya çalışanlara! Yazıklar olsun ticaretlerini sürdürürken, Gazzeli gariplerin üstünden siyaset yapanlara!

Biraz samimi olsaydınız Güney Afrika hükümetinin gösterdiği dirayeti ve omurgayı gösterirdiniz. Gazze’ye el uzatmak için İBB’yi kazanmayı beklemeyin, Türkiye Cumhuriyeti gibi dev bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Bir dakika bile beklemeyin hemen el uzatın Gazze’ye biz de sizleri takdir edelim! İşe önce ticareti durdurarak başlayın.

Çok sayıda gerçekten inanan, merhametli, muhafazakar çevrelerde yaşamış dostumuzdan mesajlar alıyoruz. İnanın bana acemi adayın yaptığı açıklama en çok da bu kardeşlerimizin başını önüne eğdirdi.

"Allah bunları ıslah etsin.”

Ben buradan samimi inanan ve Filistin meselesinden kalbi hüzünle dolmuş olan bu kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Lütfen sizler başınızı önünüze eğmeyin. Sizin dininizi, güzel duygularınızı, samimiyetinizi böylesine hoyratça istismar eden bu siyasetçilerin artık miadı doldu.

Sizin suçunuz, günahınız yok. Hiçbiriniz bunlara bunun için destek olmadınız. Bir gün sizin Filistin merhametinizi, kardeşlik duygularınızı bile belediye seçimlerine meze yapacaklarına ihtimal vermediniz. Bunların koltuk için 3-5 oy için kendilerini bu kadar alçaltacaklarına inanmadınız. Siz başınızı öne eğmeyin, Allah bunları ıslah etsin.”