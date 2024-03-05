BIST 8.948
DOLAR 31,63
EURO 34,37
ALTIN 2.161,59
HABER /  GÜNCEL

Sağanak ve fırtına alarmı verilen Antalya'da uçurtma sörfü keyfi

Sağanak ve fırtına alarmı verilen Antalya'da uçurtma sörfü keyfi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde şiddetli rüzgârı fırsat bilen uçurtma sörfçüsü sörf keyfi yaptı. Zaman zaman rüzgârın şiddeti ile ayağı denizden kesilen sporcu, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Abone ol

Türkiye’nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya da güne yağış ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kötü hava koşulları dolayısı ile ıssızlaştı. Fırtına ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalgalar oluştu. Bu dalgaları fırsat bilen bir uçurma sörfçüsü, Boğaçayı’nın denizle buluştuğu noktaya geldi. Hava 17, deniz suyu sıcaklığının 19,2 derece ölçülürken, şiddetli rüzgârlı havayı fırsata çeviren sörfçü bu anları keyfe çevirdi. Adrenalini yüksek sörf tutkunu, sörf tahtalarıyla uçurtmasını da yanına alarak kendini denize bıraktı. Şiddetli rüzgârla o anların keyfini çıkaran sörfçü, zaman zaman ayağını denizden keserek yukarı fırladı. Diğer taraftan yarı zaman zaman yarı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte Konyaaltı Sahili'nin turkuaz renge büründüğü görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yasa dışı ticari avcılık denetimi: 4 ton balığa el konuldu
İstanbul'da yasa dışı ticari avcılık denetimi: 4 ton balığa el konuldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Beylikdüzü’nde kanalizasyon sularının denize aktığı yerde, deniz kahverengi döndü
Beylikdüzü’nde kanalizasyon sularının denize aktığı yerde, deniz kahverengi döndü
Bilecik'te su kesintilerine bir çözüm bulunamadı
Bilecik'te su kesintilerine bir çözüm bulunamadı
İskenderun’da bin 315 şahıs ve bin 135 araç sorgulandı
İskenderun’da bin 315 şahıs ve bin 135 araç sorgulandı
Sağlık Bakanlığı için 8 bin işçi alımı yapılacak! Mülakat yok kura çekimi canlı olacak
Sağlık Bakanlığı için 8 bin işçi alımı yapılacak! Mülakat yok kura çekimi canlı olacak
İstanbul ve Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi! Ramazan boyunca ne kadardan satılacak?
İstanbul ve Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi! Ramazan boyunca ne kadardan satılacak?
Marmaris’te önce fırtına, sonra sağanak yağış etkili oldu
Marmaris’te önce fırtına, sonra sağanak yağış etkili oldu
İsveç'ten İstanbul'a güzelleşmek için gelmişti... Üç ameliyat canını aldı
İsveç'ten İstanbul'a güzelleşmek için gelmişti... Üç ameliyat canını aldı
AK Parti belediye başkan adaylarını uyarıyoruz! Fatma Şahin'e gelen telefon size de gelebilir
AK Parti belediye başkan adaylarını uyarıyoruz! Fatma Şahin'e gelen telefon size de gelebilir
Alanyaspor, ligde 6 maç sonra galibiyeti hatırladı
Alanyaspor, ligde 6 maç sonra galibiyeti hatırladı
Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı