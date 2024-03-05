AK Parti'nin kalesi Balıkesir el mi değiştiriyor?

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Balıkkesir'de müthiş bir yarış var. Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz CHP adayı Ahmet Akın ve Turhan Çömez'le kıran kırana yarışıyor.

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Özgör Özel yaptığı açıklamalarla Balıkkesir'i AK Parti'den alacaklarına dair görüşler açıklıyor. İyi Parti adayı Turhan Çömez çekilecek iddialarını kesin dille yalanlarken, Yücel Yılmaz elindeki son anketlerden gelen sonuçlara bakıp rahat hareket ediyor. Projeleriyle sık sık gündem olan Yücel Yılmaz Hadi Özışık'ın konuğu oluyor ve canlı yayında elindeki son anket sonucunu açıklayacak.

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