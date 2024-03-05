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İBB'den ramazanda 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den ramazanda 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlayacak.

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Belediyeden yapılan açıklamada, İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğünün ramazan öncesi ihtiyaç tespiti yaptığı 200 bin aileye destekte bulunacağı belirtildi.

Bu kapsamda İBB'nin, kentte ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı dağıtımına başladığı bildirilen açıklamada, bu kartların 1100'ün üzerinde farklı markette kullanılabildiği kaydedildi.

Açıklamada, belediyenin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de ramazan öncesinde içinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolisi vereceği aktarıldı.

İBB'nin bunların yanında 110 bin haneye de 2 bin liralık nakit desteğinin devam ettiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin "sosyalyardim.ibb.gov.tr" adresi ile "153 Çözüm Merkezi" üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri duyuruldu.

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