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Edirne’de iki kamyonun çarpıştığı kazada bir sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Edirne’de iki kamyonun çarpıştığı kazada bir sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Edirne’nin Lalapaşa ilçesi giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gül idaresindeki 42 EKR 15 plakalı hafriyat kamyonu ile Erhan Köse yönetimindeki 42 GF 579 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Gül, sürücülüğünü yaptığı tırın içinde feci şekilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücü Gül’ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde araç sürücüsü Mehmet Gül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Gül'ün cenazesi Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Daha sonra olay yerine gelen tır sürücünün oğlu ve meslektaşlarının gözyaşları içinde ağlayarak sinir krizi geçirmesi, görenlerin yüreğini dağladı.

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