Manisa Şehir Hastanesinde 5 yılda 33 binden fazla hasta kemoterapi gördü

Hizmete girdiği günden bugüne birçok hastaya şifa dağıtan Manisa Şehir Hastanesi kanser hastalarına da hizmet sunuyor. Manisa Şehir Hastanesi Ayaktan Kemoterapi Ünitesinin 4 hekimle günde 150-200 hastanın takip, değerlendirme ve tedavisinin yürütüldüğü öğrenilirken, son 5 yıl içinde 33 bin 695 hastanın kemoterapi tedavisi gördüğü bildirildi.

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Manisa'da 2018 yılında hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi birçok hastaya şifa olmaya devam ederken, onkoloji hastalarının da takip, değerlendirme ve tedavileri aralıksız devam ediyor. Son 5 yılda 33 bin 695 onkoloji hastasının kemoterapi gördüğü hastanede, hastalar da kendilerine gösterilen özenden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

"Kanser hastası tedaviden korkmamalı"

Manisa Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Hekimi Serkan Menekşe, "5 yıldır ünitemizde onkoloji hastalarına takip tedavi ve kemoterapi hizmetlerini sunmaktayız. Ayaktan Kemoterapi Ünitemizde 4 hekim yaklaşık günlük 150-200 hastanın takip, değerlendirme ve tedavisini uygulamaktadır. Ayaktan ve yatan hasta şeklinde tedaviler verilmektedir. Bu tedavileri verirken hastaların takip tedavi esnasında oluşabilecek olumsuzlukları, tedavi süreçleri içerisindeki görüntüleme ve kan tahlilleri ile hastaların değerlendirilmesi kısa ve uzun dönem takip ve tedaviler planlanmakta ve değerlendirilmektedir. Hastanemizde, kan sonuçlarını ya da tedavisini bekleyen ayaktan kemoterapi hastalarımız ve yakınları için bekleme salonları bulunmaktadır. Poliklinik hizmetlerimiz 5 gün boyunca devam etmektedir. Hastalar geldiklerinde; ilk teşhis, sonraki takip ve tedavi planlanması süreciyle ilgili kemoterapi dahil tüm bilgilendirmeler hususu bizler tarafından yürütülmektedir. Kanser hastası tedaviden korkmamalıdır. Tedavi olmaktan kaçınmadan bu işin üstesinden gelebileceği doğrultuda hekim arkadaşlarımızdan destek bilgilerini alarak hareket etmenizi öneririz.” dedi.