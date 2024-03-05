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Kaçakçılıktan yargılanan İYİ Partili isim adaylıktan çekildi

Kaçakçılıktan yargılanan İYİ Partili isim adaylıktan çekildi

İYİ Parti'nin Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Polat, kaçakçılık suçlamasıyla yargılanması nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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İYİ Parti'nin Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Polat, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Polat'ın çekilme gerekçesi olarak geçmişte kaçakçılık suçundan yargılandığı davayı gösterdiği belirtildi.

Polat, yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilme sebebini kaçakçılık suçundan yargılandığı davanın gölgesinde kalmak olarak ifade etti. Kendisini tanıyanların, tehdide boyun eğmeyeceğini ve kişisel menfaatler peşinde koşmayacağını bildiğini belirtti.

Ancak, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polat'ın tehdit edilerek adaylıktan çekildiği ima etti. Gürban, Polat'ın bir gün sonra adaylıktan çekilmesinin, büyükşehir belediyesine çağırılıp tehdit edilmesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Gürban'ın açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi'ne çağırılıp tehdit edilmese ertesi gün adaylıktan çekilmez" ifadelerine yer verdi.

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