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Doğurduğu bebeğini birinci kattan attı! Pendik'te vahşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğurduğu bebeğini birinci kattan attı! Pendik'te vahşet

Pendik'te yeni doğan bebeğini birinci kattan attığı iddia edilen kadın ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta Ahmet Yesevi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bebek bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti. Kadının gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu birinci kattaki daireden aşağı attığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y. ile erkek arkadaşı D.Ç'yi gözaltına aldı.

Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi A.Y. ile D.Ç. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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