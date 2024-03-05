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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Belçika’ya gidecek.

Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 20.00’da maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ardından Fenerbahçe, TSİ 20.30’da yine karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu’nda maçın son antrenmanını yapacak ve bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.

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