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Otobüs terminalinde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Otobüs terminalinde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatları ile trafik ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yaptı.

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Mardin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri ile yolcularına yönelik emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması konusunda bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, trafik kazalarında binlerce vatandaş hayatını kaybederken on binlerce vatandaşın yaralandığı veya sakat kaldığını söyledi. Kürkçü, kazaların önlenmesi için İçişleri Bakanlığı koordinesinde Trafik Başkanlığınca 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı oluşturularak, trafik kazalarından kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların yüzde 50 oranında düşürülmesinin hedeflendiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile şehirlerarası otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ki can kayıplarını azaltmak için yolcuların emniyet kemeri kullanımını artırmaya yönelik 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren tüm ülke genelinde bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Konu ile ilgili Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun'un başkanlığında İl Emniyet Müdürümüz Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Trafik Şube Müdürleri ilimizdeki faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileri ve otobüs şoförlerinin katılımıyla bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda; denetimlerdeki amacımızın ceza yazmak değil, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak olduğu vurgulanmıştır" dedi.

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