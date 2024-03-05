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Aydın’ın ihracatında kuru meyve sektörü zirveye çıktı

Aydın’ın ihracatında kuru meyve sektörü zirveye çıktı

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’daki kuru meyve sektörü, Şubat ayındaki 88 milyon dolarlık performansıyla zirve yaptı.

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Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan kuru incirde ihracat rakamları her geçen gün umut vermeye devam ediyor. Ege Bölgesi’ndeki kuru meyve ihracatında, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı toplam ihracatın yüzde 94’ünü oluştururken Aydın Şubat ayındaki performansıyla dikkat çekti. Kuru meyve sektörünün 16 milyon dolarlık performansla zirve yaptığı Aydın, Ocak ayında 73,1 milyon dolar olan ihracatını Şubat ayında 88,1 milyon dolara taşıdı. Ayrıca Şubat ayında Aydın’da madencilik sektörü 15 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 12 milyon dolar ihracata imza attı.

2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2024 yılında rekoltedeki düşüş ve dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklar sonrasında 2024 yılında ihracat rakamlarında büyük düşüşler olacağı beklentilerini boşa çıkardı. Şubat ayında 62,3 milyon dolarlık ihracata imza atan zeytinyağı ihracatı, 2023 yılı Şubat ayına göre ihracattaki düşüşünü yüzde 11,5 seviyesinde tutmayı başardı.

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