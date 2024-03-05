Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e bedelli tepkisi: Bu kadarını biz de beklemiyorduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Sivas mitinginde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin birlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın sebebi bu. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir.

"Bay Kemal’in kendisine göre bir tarzı vardı"

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standartını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide zaman içinde söylemler değişti, hatta başkanlık koltuğunda oturanlar da değişti. Hiçbir değişim CHP’nin siyasi. Bu partide öyle bir şey var ki her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimler de kendine oy veremese de, Kuzey Kıbrıs’taki Maraş’ın adını daha önce hiç duymasa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal’in kendisine göre bir tarzı vardı.

Özel'e bedelli tepkisi

CHP’nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP’li vatandaşlarımızı değil, bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Şimdi çıkmış ‘bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin’ demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağa babaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir

"Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz"

Varsın CHP’nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin… Varsın tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten uzak durmasın. Biz bölücülük peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Şunu burada açıkça ilan etmek isterim.

85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın her bir ferdinin oyuna talibiz… Özellikle CHP’nin mevcut durumuna bakıp da umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü destek bekliyoruz. Amacımız 31 Mart’ta 81 vilayetimizin tamamını, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır.