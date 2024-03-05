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18 yaşındaki üniversite öğrencisi kansere yeniş düştü

18 yaşındaki üniversite öğrencisi kansere yeniş düştü

Aslen Bilecikli olan ve lenf kanseri tedavisi gören Ankara Gazi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

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İstanbul’da bir hastanede 6 aydır lenf kanser tedavisi gören Ankara Gazi Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan (18), doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta kansere yenik düşen Demircan, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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