PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.