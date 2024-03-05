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Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor

Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor

Gazze Şeridi’nde abluka altında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, dikiş makinesi gibi aletleri kendi imkanlarıyla çalıştırıyor.

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İsrail’in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin abluka altına aldığı bölgede halk, elektrik kesintisi, yakıt, giysi, yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriliyor. Giysi ihtiyacını karşılamaya çalışan Filistinli terziler, elektrik olmaması nedeniyle dikiş makinesini kullanmak için kendi çözümlerini üretmek zorunda kaldı.

Maghazi Mülteci Kampı’nda yaşayan terzi Bahjat İsmail, diğer birçok Filistinli terzi gibi dikiş makinesini bisiklet mekanizmasını kullanarak çalıştırıyor. Bisiklet tekerleğini lastikle makineye bağlayan İsmail, bir kişinin pedalları çevirmesiyle makinesini kullanıyor. Günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan bölge halkı, bir cezvenin içine köz doldurarak elde ettikleriyle ısıyla kıyafetlerini ütülüyor.

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