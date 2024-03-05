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Başakşehir'de atık yönetimi akıllı hale geldi

Başakşehir'de atık yönetimi akıllı hale geldi

Başakşehir Belediyesi, teknolojiyi hizmetle buluşturan yeniliklerine bir yenisi daha ekledi. Atık yönetimi alanında ilçede gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin tamamı, geliştirilen Akıllı Temizlik Takip Sistemi ile anlık izlenmeye başlandı. Uygulamayla beraber ilçenin her noktasında çöp birikiminin önüne geçiliyor ve hizmet kalitesi artıyor.

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Başakşehir Belediyesi, akıllı şehircilik uygulamalarında örnek bir projeye daha imza attı. Sıfır atık ve geri dönüşümde Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, geliştirilen mobil uygulama sayesinde atık yönetimini akıllı hale getirdi. Akıllı Temizlik Takip Sistemi kapsamında; çöp kamyonları, geri dönüşüm araçları, süpürge araçları, arazöz araçları, moloz araçları ve bölge kontrol araçlarına kamera takıldı. Sistem sayesinde Başakşehir’in dört bir yanındaki temizlik çalışmaları anbean takip edilmeye başlandı.

Yapay zeka ile 4 bin noktadan gelen veriler tespit ediliyor
İlçe genelinde yaklaşık 4 bin noktada 15 bin atık konteynerdeki atık alım süreçleri her 5 saniyede bir fotoğraflanıyor. Gelen fotoğraflar “Atık-Nakit” uygulamasındaki görüntü işleme programıyla irdelenerek konteynerdeki doluluk oranı, arıza durumu ve çöplerin alınıp alınmadığı yapay zeka desteğiyle tespit ediliyor. Tespitler sonucunda oluşturulan raporlar analiz ediliyor ve envanter verimliliği ile temizlik araçlarının rota optimizasyonu sağlanıyor.

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