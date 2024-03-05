Sağanak sonrası Marmaris'te denizin rengi değişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağışlarla, kapalı çarşıda bazı iş yerlerini su bastı, esnaf zor anlar yaşadı. Denizin rengi ise kahverengiye döndü.

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Marmaris’te sabah fırtınanın ardından yağan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde su baskınlarına sebep oldu. Derelerden denize akan balçıklı su sebebiyle denizin rengi kahverengiye dönüştü. Özellikle kapalı çarşıda tentelerden akan sular iş yerlerinin içine girerek malzemelere zarar verdi. Esnaf, kapalı çarşının üzerindeki olukların yeterince temizlenmediğini ve kontrol edilmediğini ifade ederek, yetkililerden düzenli bakım yapılmasını istedi.



Kapalı çarşı esnafından Ekrem Toprak, "Aslında oluklar yenilenmişti, ancak klimanın oradan bile su girdi, malzemelerimiz hep ıslandı. Biz yetkililere şikayet değil rica ediyoruz bunların bakımları yapılsın" dedi. Kapalı çarşıya arkadaşına hediye almak için gelen ilköğretim öğrencisi Çınar Kavasoğlu, "Okuldan sırılsıklam abimin yanına geldim, şimdi arkadaşıma hediye aldım, evin pencerelerini açık bırakmıştık kesin su girmiştir" şeklinde konuştu.