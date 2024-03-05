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Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: "Bayram öncesi hesaplarda

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: "Bayram öncesi hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek olan 3 bin TL'lik ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara geçeceğini kaydederek, "Yasa Meclis’ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek 3 bin lira ikramiyeye ilişkin takvimlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

Bayramdan önce hesaplarda

Bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan, “Yasa Meclis’ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. ‘Emekliler Yılı’yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, “Orta vadeli planlarımız arasındaydı, düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında” ifadesini kullandı.

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