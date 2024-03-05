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Muğla’nın ihracatının yüzde 73’ünü su ürünleri sektörü yaptı

Muğla’nın ihracatının yüzde 73’ünü su ürünleri sektörü yaptı

Ege İhracatçılar Birliği Şubat ayı rakamlarını açıkladı. Şubat ayında Ege İhracatçılar Birliği 1 milyar 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Muğla 90 milyon dolarlık ihracat ile katkı sundu.

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Türkiye’nin ve Muğla’nın ihracat rekortmeni sektörü Su Ürünleri sektörü Şubat ayı ihracatında ilk sırada yer aldı. Muğla, 2024 yılı Şubat ayında 90 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Bölgesi illeri arasında da dördüncü sıraya yükseldi.

Muğla’nın ihracatını domine eden su ürünleri sektörü ihracatını yüzde 55’lik artışla 42 milyon dolardan 65,8 milyon dolara çıkardı ve Muğla ihracatındaki payını yüzde 61’den yüzde 73’e çıkardı. Muğla’da ihracatında madencilik sektörü 9,5 milyon dolar, yaş meyve sebze sektörü 3,6 milyon dolar ihracat yaptı.

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