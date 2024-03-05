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Denizli Filarmoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Denizli Filarmoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünyaca ünlü keman sanatçısı Muhammed Yıldırır’ın sahne aldığı Denizli Filarmoni Orkestrası muhteşem bir performansa imza attı. Denizli Filarmoni Orkestrası’nın konserine katılan davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Filarmoni Derneği işbirliğinde klasik müzik konseri düzenledi. Denizli Filarmoni Orkestrası’nın Dünyaca ünlü keman sanatçısı Muhammed Yıldırır ile birlikte sahne aldığı klasik müzik konserine katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşene konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yanı sıra binlerce müziksever eşlik etti. Dünyaca ünlü keman sanatçısı Muhammed Yıldırır’ın sahne aldığı konserin şefliğini ise Neslihan Kağa Demirbacak yaptı. Konserde P.Sarsate, F. Kreisler, J.Hubay, A. Vivaldi gibi klasik müzik bestecilerinin yanı sıra H.Dede Efendi, R.Aysu, G.Dinicu, B.Babai gibi Türk müziği ve Çigan müziğinin öncü isimlerinin eserleri de yer alırken Denizli Filarmoni Orkestrası’nın muhteşem konserine katılan davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

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