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Denizli’deki hastane saldırısına ilişkin 4 kişi yakalandı

Denizli’deki hastane saldırısına ilişkin 4 kişi yakalandı

Denizli’de Üniversite Hastanesinin kafeterya kısmında gerçekleşen, 7 kişinin yaralandığı olayın failleri ve bağlantılı oldukları toplamda 4 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 1 Mart 2024 günü gerçekleşen olayda 2 şüpheli silahla aralarında husumet bulunan kişilere rastgele ateş açtı. Hasta ziyareti nedeniyle hastanede bulundukları belirtilen ve saldırıya uğrayan 7 kişi yaralandı. 7 kişi hastanede tedaviye alınırken, olayda can kaybı yaşanmamıştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğünden bugün yapılan açıklamada ise olayı gerçekleştiren ve bağlantılı 4 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “01 Mart 2024 günü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana gelen 7 kişinin silahla yaralanması olayında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama' suçu ile ilgili olarak Asayiş Şube ekiplerimizce yapılan çalışmada; olayı gerçekleştiren ve bağlantılı olan 4 şüpheli şahıs 5 Mart 2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanıp gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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