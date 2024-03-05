Altın fiyatlarında tarihi zirve geldi

Altın fiyatları Fed'den faiz indirimi spekülasyonu ve jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi.

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Altın, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığı yönündeki işaretler ve jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Değerli metal yüzde 1,3 artışla 2,141 dolara yükselerek rekor kırdı. Altın son olarak 4 Aralık 2023'te 2,135.39 dolarla rekor kırmıştı.

Altın fiyatları faiz indirimi beklentileri, Orta Doğu'da artan gerilimler ve hisse senedi piyasalarında geri çekilme riski gibi etkilerle son 5 seansta 100 dolardan fazla yükseldi.

Gram altın da yüzde 1'in üzerinde artışla 2,179 TL olarak rekor kırdı.

Yılın başında oldukça dar bir aralıkta işlem gören külçe altın, Şubat ortasında yeniden yükselişe geçti.

Fed'in ne zaman harekete geçeceğinin zamanlaması hala belirsiz olsa da, yakınlaştığına dair işaretler son haftalarda altını destekledi. Swap piyasaları Haziran ayında faiz indirimi ihtimalinin neredeyse yüzde 60 olduğunu gösteriyor.

Altın aynı zamanda Kızıldeniz'de gemi taşımacılığına yönelik saldırılardan, Çin ekonomisindeki sorunlardan ve yıl sonunda yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden de destek alıyor.