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Jermain Lens'ten dikkat çeken Beşiktaş itirafı: 110 kiloya kadar çıktım

Jermain Lens'ten dikkat çeken Beşiktaş itirafı: 110 kiloya kadar çıktım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jermain Lens, siyah beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında itirafta bulundu. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'taki son sezonunda 110 kiloya kadar çıktığını ifade etti.

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Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından büyük umutlar ile 4 milyon euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Jermain Lens açıklamalarda bulundu.

Hollanda'da yayın hayatını sürdüren Voetbal NL'ye konuşan Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesinin 2. yılından sonra kadroda düşünülmediğini ifade etti.

Performansı ile ilgili öz eleştiri de yapan Lens, "Sadece karşı tarafı suçlayan bir insan değilim. Performansımın çok iyi olmadığının farkındaydım. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kontratımı seçtim." dedi.

"110 KİLOYA KADAR ÇIKTIM"

36 yaşındaki oyuncu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Corona döneminde futbol sonrasını düşünmeye başladım ve kendime finansal bir plan çizdim. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım."

Beşiktaş'ta 5 sezon geçiren Jermain Lens, siyah beyazlılarda 102 maçta 12 gol atarken, 20 asist yaptı.

Futbol hayatına devam eden Lens, Fransa 3. Lig ekiplerinden Versailles'de forma giyiyor.

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