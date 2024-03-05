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Önce İzmir şimdi de Antalya! Yağmur sonrası yollar göle döndü

Önce İzmir şimdi de Antalya! Yağmur sonrası yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarı verdiği Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından ana erterlerde su taşkınları yaşanınca araçlar ilerleyemedi.

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Mart ayıyla beraber yağışlar bir kez daha etkili olmaya başladı.

Yağmurlardan kış mevsimi boyunca sahillerin dolup taştığı Antalya da nasibini aldı.

Yerli ve yabancı turistin hemen her gün denize girip güneşlendiği kent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Yağmur yüzünü gösterdi

Sarı kodla uyarılan Antalya'da, dün akşam etkili olan rüzgarın ardından bu sabah saatlerinde aralıklı yağış etkili oldu.

Ardından ilerleyen saatlerde sağanak yağmur başladı.

Su taşkınları yaşandı

Kısa sürede etkili olan yağışların ardından kentte kronikleşen altyapı sorunu, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu.

Ana arterlerde yaşanan su taşkınları nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar yağmur nedeniyle trafik arızalandı. Yollarda biriken sular, kaldırım seviyesini aştı.

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