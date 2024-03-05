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Hamas'tan, BM yetkilisinin 7 Ekim saldırılarındaki iddialara yönelik raporuna tepki

Hamas'tan, BM yetkilisinin 7 Ekim saldırılarındaki iddialara yönelik raporuna tepki

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten'in, 7 Ekim olaylarındaki iddialara yönelik raporuna tepki gösterdi.

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Hareket, BM'nin Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Patten'in, İsrail hükümetinin daveti üzerine, cinsel şiddet iddialarını araştırmak için bölgeye gittiği ancak birebir cinsel şiddete uğrayan kimseyle görüşemeden ve şahit ifadelerine dayanarak yayımladığı raporla ilgili açıklama yaptı.

"BM Temsilcisi Patten'in, 7 Ekim olayları sırasında Filistin direniş savaşçılarının tecavüz ve cinsel şiddette bulunduğu iddialarının yer aldığı raporu reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, raporun, "Siyonistlerin, temelsiz olduğu teyit edilen bu asılsız suçlamayı kanıtlamaya yönelik başarısız girişimleri sonucu" ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, siyonistlerin, Filistin direnişini karalamak, BM'nin Filistinli kadın ve kızların maruz kaldığı korkunç insan hakları ihlallerine ilişkin kesin kanıtların varlığı hakkındaki raporunu örtbas etmek istediği kaydedildi.

Temsilcinin raporunun, vakaların mağdurları olduğu iddia edilen kişilerin ifadelerine değil, İsrail kurumlarına, askerlere ve İsrail yönetimi tarafından seçilen şahitlere dayandırıldığı aktarılan açıklamada, "Patten'in iddiaları, İsrailli esir kadınların serbest bırakılmadan önce Gazze'de kaldıkları süre boyunca direnişçilerden gördükleri iyi muameleyi anlattıkları ifadelerle açık bir şekilde çelişmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu asılsız suçlamanın, Gazze Şeridi'nde işlenen ve çoğu kadın, çocuk ve sivil olmak üzere yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olan siyonist suçların çirkinliğini ve dehşetini silmede başarılı olamayacağı" belirtilen açıklamada, İsrail, "Gazze'de işledikleri suçların bir kısmını belgeleyen Uluslararası Adalet Divanının kararlarını ve diğer uluslararası raporları kasıtlı olarak görmezden gelmekle" suçlandı.

BM Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin daveti üzerine 7 Ekim saldırıları sırasında cinsel şiddet iddialarını araştırmak için bölgeye gittiği ancak birebir cinsel şiddete uğrayan kimseyle görüşemeden ve şahit ifadelerine dayanarak yayımladığı raporla ilgili bilgi vermişti.

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