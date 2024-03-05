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İddialar çok tartışılmıştı! MHK'den açıklama geldi

İddialar çok tartışılmıştı! MHK'den açıklama geldi

Merkez Hakem Kurulu, hakemler hakkında yapılan iddialara yanıt verdi.

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Merkez Hakem Kurulu, Şansal Büyüka'nın "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" açıklamalarına cevap verdi.

İşte MHK'nin açıklaması; 

"Bir YouTube kanalında yer verilen "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur.

Disiplin sevkleri, disiplin talimatlarına aykırı olan durumlarla ilgili yapılır. Hakem ve VAR hakemi performansları ile ilgili iyileştirme, geliştirme, eğitim ve gerekirse yaptırım (örneğin belirli bir süre maç verilmemesi) uygulamaları yapılır.

Bu bağlamda kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulara itibar edilmemesini rica eder, kişi haklarına yönelik iftira içeren söylemlere yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Açıklamalara neden olan olay

343 Digital isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka şu ifadeleri kullanmıştı;

"2 VAR hakeminin, 6'sı bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. İkincisi; F.Bahçe-Kasımpaşa maçından sonra verilen penaltıdan sonra TFF'nin önde gelenlerinden biri "Hakem için disiplin soruşturması açalım" demiş."

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