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HABER /  DÜNYA

Meta uygulamaları çöktü: Erişim problemi yaşandı

Meta uygulamaları çöktü: Erişim problemi yaşandı

Popüler sosyal medya ağı Facebook, Instagram ve Threads çöktü. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından Meta uygulamalarında sorun giderildi.

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Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve Threads'a dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor.

Sosyal medya devlerine giriş yapamayan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Saat 18:00'den itibaren kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken 'şifre yanlış' hatası alıyor.

Teknik sorun olduğu düşünülüyor

Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti.

Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

Bakanlık açıklama yaptı

Kullanıcıları meraklandıran erişim sorununayla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Sorun çözüldü

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Yaklaşık 2 saat sonra Instagram, Facebook, Thread'teki sorun düzeldi.

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