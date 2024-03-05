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Terör örgütü PKK/KCK’ya büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK/KCK’ya büyük darbe vuruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya 1 Haziran 2023- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 118 şüphelinin tutuklandığını 78'inin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da PKK/KCK Terör Örgütü’ne 1 Haziran 2023- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 278 operasyon yapıldı. 496 şüpheli gözaltına alındı. 118’i tutuklandı, 142 adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda 79 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

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