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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen iki takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen iki takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu eleyen Bayern Münih ile Real Sociedad'ı saf dışı bırakan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla başladı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Lazio takımını ağırladı.

Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

PSG deplasmanda turladı

Günün diğer maçında ise Fransız ekibi PSG, 2-0 yendiği maçın rövanşında İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk oldu.

Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.

Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.

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