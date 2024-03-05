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Panama’da altın dolu 1300 yıllık mezar bulundu

Panama’da altın dolu 1300 yıllık mezar bulundu

Orta Amerika ülkesi Panama'da, 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar bulunduğu açıklandı. Tarihi mezarın içerisinde iki ceset, geline ait çeyiz ve altınların olduğu ifade edildi.

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Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, basına yaptığı açıklamada, Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında İspanyol öncesi dönemine ait bir mezar bulunduğunu belirtti.

Tarihi mezarda gelin çeyizliği ve altın çıktı

Montenegro, "1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar tespit ettik. Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı." ifadesini kullandı.

Montenegro, mezarın dönemin hükümdarına ait olduğunu öngördüklerini söyledi. Bölgede 2008'den bu yana arkeolojik kazılar devam ediyor.

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