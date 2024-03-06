CHP'li vekilin odasında poşet içindeki 250 bin dolarla ilgili inceleme başlatıldı

Meclis’te geçen hafta bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde bulunan 250 bin dolarla ilgili Meclis Genel Sekreterliği inceleme başlattı.

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CNN Türk'ün haberine göre "CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulundu" iddiasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği inceleme başlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu ve paranın CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Veli Ağbaba ve Seyit Torun yalanlamıştı

İddialar üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba iddiaları yalanlamıştı. Ağbaba, iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığı’na dilekçe vereceğini belirtmişti.

Gündeme gelen iddia ile ilgili adı geçen Ordu Milletvekili Seyit Torun da poşetin kendi odasında bulunduğu iddiasını yalanlamış ve Meclis’te gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğini duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre söz konusu iddiada ismi geçen bazı CHP milletvekilleri, Meclis Başkanlığı’na dilekçe verdi. Gelen dilekçelerin ardından Meclis Başkanlığı harekete geçti. Meclis Genel Sekreterliği tarafından olayın soruşturulması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye söz konusu paranın bulunduğu katta güvenlik kamerası bulunmuyor. Bu sebeple milletvekillerinin kullandığı Halkla İlişkiler binasının otopark giriş çıkış kayıtlarına bakılacak. Ayrıca poşeti bulduğu iddia edilen temizlik görevlilerinden de bilgi alınacak.