Anketlerde son durum AK Partili Mustafa Şen 'alacağız gözüküyor' dedi o ili açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Bütün vatandaşlarımızın ve teşkilatların beklediği yer İstanbul. Antalya'yı alacağımız gözüküyor. Bizim araştırmalarımızda öyle gözüküyor. " dedi.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket sonuçları merak ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Her büyükşehirde iddialı olduklarını belirten Şen, AK Parti tarafından yaptırılan son seçim anketinin de sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Şen'in açıklamaları şöyle:

İstanbul'da anketler ortada



"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı.



İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.



Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız 20 senedir 30 senedir orada. İkinci bir 5 seneyi İstanbul kaldırmaz.



Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni.



Yeniden Refah'ın aday çıkarması



(Adayını çekecek iddiaları) Zaman zaman benim duyduğum da oldu. Yeniden Refah partisinin kurumsal kararıdır. Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Aday çıkardı Yeniden Refah Partisi. Anayasal hakkıdır.

Ankara'da Turgut Bey önde görünüyor

Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum.

İzmir'de son durum

Hamza Dağ ile AK Parti İzmir'de oy oranını artırıyor. Bu haftalar benim kesin konuşacağım haftalar değil. Ankara'da zamansal ve oransal olarak geride başladık ama mesafeler daralıyor.

İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza Bey orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak için çalışıyor.

Antalya'yı alacağımız gözüküyor

Bu hafta için söylüyorum bunu; alacağımız bütün vatandaşlarımızın ve teşkilatların beklediği yer İstanbul. Antalya'yı alacağımız gözüküyor. Bizim araştırmalarımızda öyle gözüküyor. Ama önümüzde 1 ay var çalışmaya devam edeceğiz. Hakan başkanımız zaten tecrübeli bir siyasetçi. Adana öyle mesela.

İstanbul'da kararsız seçmen yüzde 15



İstanbul'da kararsız seçmen yüzde 15. Ortadan bölünüyor. İdeoloji, parti kimliği daha belirleyici oluyor.