BIST 8.861
DOLAR 31,69
EURO 34,50
ALTIN 2.167,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan’da kuvvetli yağış bekleniyor

Erzincan’da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Abone ol

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların sağanak yağmur akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar daha yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması beklenmekte.

Beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ve Euro'da günün rakamları!
Dolar ve Euro'da günün rakamları!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları
Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Oy oranı verdi: Yüzde 60 ile geleceğiz!
Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Oy oranı verdi: Yüzde 60 ile geleceğiz!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
Alperen Şengün'ün tarihi gecesi! NBA rekoru kırdı
Alperen Şengün'ün tarihi gecesi! NBA rekoru kırdı
YSK kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkesinde yangın çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkesinde yangın çıktı
CHP'li vekilin odasında poşet içindeki 250 bin dolarla ilgili inceleme başlatıldı
CHP'li vekilin odasında poşet içindeki 250 bin dolarla ilgili inceleme başlatıldı
Anketlerde son durum AK Partili Mustafa Şen 'alacağız gözüküyor' dedi o ili açıkladı
Anketlerde son durum AK Partili Mustafa Şen 'alacağız gözüküyor' dedi o ili açıkladı