Erzincan’da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların sağanak yağmur akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar daha yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması beklenmekte.

Beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.