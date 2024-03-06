Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Oy oranı verdi: Yüzde 60 ile geleceğiz!

Ankara’da yerel seçim heyecanı sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan iddialı bir çıkış daha geldi. 2019’da aldıkları yüzde 51 oyun yükseleceğini belirten Yavaş “İnsanların gönlüne girmişiz ki oylar artıyor. Bu kez yüzde 60 ile geleceğiz” dedi. İşte Mansur Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikmen pazarında vatandaşlar ve esnafla buluştu. Yoğun kalabalık ve ilgiden dolayı zaman zaman yürümekte zorlanan Yavaş, 2019’da aldığı yüzde 51 oyu daha yukarı taşıyacağını belirterek, “İnsanların gönlüne girmişiz ki oyumuz da artıyor. Bu kez yüzde 60 ile geleceğiz. 1 Nisan sabahı, Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyetin kalbinde tüm halkımız ile yeniden buluşacağız” dedi. Sözcü’nün haberine göre; Yavaş seçim sandığına 25 gün kala şu mesajları verdi:

Bir asfalt atarsın, bir alt geçit yaparsın üç ay sonra herkes unutur. Belediye demek, doğumdan ölüme kadar kentte yaşayan her insanın her derdi ile ilgilenmek demektir. Eğitim, sağlık, esnaf, iş dünyası, işsizler, işçiler hepsi bunun içine girer. Benim belediyecilik anlayışım darda kim varsa hızır gibi yetişip yanında olmaktır, gerisi boş.

Emeklilere düzenli destek

Bugüne kadar bir Allah’ın kuluna partizanlık yapmadık, herkes kardeşim. Oy versin vermesin her iradeye saygılıyım. Beş yıldır herkesi kucakladık. Az laf, çok iş... 32 bin emekliye düzenli destek oluyorum. Emeklilerimizin bir çoğunun 2. iş yapma imkanı yok. Aç kalmalarına elbette izin veremeyiz. Rakibimin belediye başkanı olduğu Keçiören’de 50 bin aileye 5 bin emekliye, 60 bin öğrenciye destek veriyoruz. 16 bin çocuğun servis ücretini biz ödüyoruz.

‘Aç kalsınlar, siz yapmayın’

Okul kantinlerinde öğrencilere alışveriş hakkı tanıyoruz. Kırtasiye ve sınav ücreti veriyoruz. Kantin yardımı yapmamızı engellemek istiyorlar ‘Aç kalsınlar, siz yapmayın’ diyorlar. Ülkemiz maalesef bu hale geldi. Hukuk olmayan bir ülkede insan hakları gelişmez. En önemlisi bir belediye başkanının kafasına göre para harcamasının önüne geçilmesi lazım. Bizim makam mevki isteyecek halimiz yok. Seçildim her şeyi yaparım anlayışımız da yok.

2024 bütçesine üç bin lira koymuşlar

Keçiören-Ovacık metro projesini bitirdim. Fakat Ovacık’ta bakım istasyonu için yer lazım. Keçiören Belediyesi’nden istedik vermediler. ‘Metro yapacağız’ diyorlar ama ben yapmasam elinde proje bile yok. Bir de ‘Havaalanına metrosu olmayan tek şehir Ankara’ diye şikayet ediyorlar. Benden önce 25 yıllık dönemde yapılmadı. Bu yılki bütçeye de 2024 bütçesine üç bin lira koymuşlar sonra da ‘Keçiören metrosu yapılacak’ diye pankart açıyorlar. Büyükşehir başarısız olsun diye kendi ilçelerine eziyet ettiler