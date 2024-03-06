CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk veya çekişmenin olmadığını söyleyen CHP lideri Özgür Özel, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde başarılı olacağını, anketlerin de bunu gösterdiğini ifade eden Özel, seçimler için birlik ve bütünlük içinde, azimle çalıştıklarını dile getirdi.

Özel, soru üzerine, aday belirleme sürecinde partisinden istifa eden kişilerden birçoğuyla konuştuğunu, istifa edenlerle bir sıkıntı, tartışılacak bir problem bulunmadığın bildirdi.

"Kemal Bey kampanyaya katkı vermeye niyetlenirse mutlu olurum"

CHP Genel Başkanı Özel, "Kemal Bey'i sahada görmek ister miydiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur. Ankara'da bir miting yapacak olursak Kemal Bey'i davet etmeden olmaz. Tunceli'de bir miting planlarsak, Tunceli'ye birlikte gitmeyi, sembolik birkaç yere birlikte gitmeyi çok isterim." diye konuştu.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk, sürtüşme veya çekişmenin kesinlikle bulunmadığını vurguladı.

"Şu anda partinin tüm örgütleri sizin arzu ettiğiniz gibi çalışıyorlar mı?" şeklindeki soru üzerine Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde partinin başarısı için çalışmayan bir örgüt olduğunu duymuyorum, görmüyorum. Olursa görevden alırız zaten. Bu vakitten sonra bunun affı falan olmaz. Ama bazı kişilerden bahsediliyor, onların örgütte olması hata. Onları buralara kim, nasıl dahil etmiş ben ona inanamıyorum. Nelerle uğraştık. Bunların hiçbiri ilçe örgütünde, il örgütünde görev yapmamış. Bir yerden gelmiş, kendini bir yerden partili sayıyorlar. Bu tümörlerle başka bir yöntemle baş etmek lazım. O bugünün işi değil."

"Geçmiş seçimin defterlerini kapattım, eski ittifak ortaklarıma saygılıyım"

"Meral Akşener'e karşı neden bu kadar hoşgörülüsünüz?" sorusuna Özel, "Eski dostlar düşman olmaz da ondan." karşılığını verdi.

İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'nda görürse şaşırıp şaşırmayacağı sorulan Özel, "Elbette şaşırırım. Şu açıdan şaşırırım. Ben Meral Hanım'ın tek adam rejimine karşı nasıl bir samimi mücadele verdiğinin geçmişte tanığıyım. Eski dosttan düşman olmaz dediğimizin böyle bir karşılığı var." ifadesini kullandı.

Muhalefete muhalefet etmediklerini, geçmiş defterleri karıştırmadıklarını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Ben geçmiş seçimin defterlerini kapattım. Eski ittifak ortaklarıma saygılıyım. Onlarla çatışma gibi bir işim yok. Kendim 1 Nisan'dan sonra gerçek bir sol parti olarak, emeklinin önüne düşerek, emekçinin önüne düşerek, yoksulun hakkını savunarak, büyük bir mücadeleyle partimi ülkedeki tüm sıkıntılara çare olabilecek tek parti olarak gösteren ve bunu halka doğru anlatan bir yola çıkıyorum. Bu yolla da iktidar olmak istiyorum. Koalisyon kurar mıyım, ittifak kurar mıyım gelecek seçim yaklaşırken bakarız." değerlendirmesini yaptı.