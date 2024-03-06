Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Sadece hakemlerin VAR başına gittiği pozisyonlar yayınlandığı için, Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarına yönelik talebi reddedildi.

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TFF, Süper Lig’in 27. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Başakşehir – Samsunspor

Beşiktaş – Galatasaray

Adana Demirspor – Fatih Karagümrük

Antalyaspor – Gaziantep FK

Beşiktaş – Galatasaray maçının var kaydı

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk ettiği maçta Omar Colley, 88’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahalenin ardından önce sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Colley'e kırmızı kart gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Umut beni duyuyor musun ? Koray ben.

Halil Umut Meler: Evet dinliyorum.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam.

VAR: Önce temas noktasından başlıyorum Umut.

Halil Umut Meler: Evet gördüm. Sol ayak değil mi, sol ayak geliyor.

VAR: Evet sol ayak.

Halil Umut Meler: Evet.

VAR: Evet oynatıyorum. Evet ayak gergin, ayak tabanı ile bir müdahalesi var.

Halil Umut Meler: Sol ayak gergin gördüm. Normal hızda da oynat.

VAR: Normal hızla da oynatacağım.

Halil Umut Meler: Bir dakika yavaş yavaş. Bir açı daha ver bana. Reverseden reverseden bir açı daha ver.

VAR: Veriyorum.

Halil Umut Meler: Evet sol ayak gergin. Evet 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kartla oyun alanın dışına alıyorum, ihraç ediyorum.

VAR: Anlaşıldı.

Çok tartışılan pozisyonun kayıtları yayınlanmadı

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile oynanan derbide Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

Ancak TFF, sadece hakemin VAR başına gittiği pozisyonları yayınlayacağını duyurduğundan, derbide çok tartışılan ve hakemin VAR'a çağrılmadığı o pozisyon da paylaşılmadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)