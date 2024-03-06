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Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili

Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili

AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Özkaya, AYM üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar bu görevini sürdürecek.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Kadir Özkaya, görev süresinin 4 Nisan'da sona ermesiyle ilgili olarak AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde tek aday olarak yer aldı ve tüm üyelerin oybirliğiyle yeniden AYM Başkanvekili seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kadir Özkaya'nın yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirildiği duyuruldu. Bu karar, 12 Mart 2020'de gerçekleşen seçimlerde Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekili olarak atanmasının ardından alındı.

Kadir Özkaya, 12 yıllık Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar bu görevi sürdürmesi bekleniyor.

AYM
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