Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda boya üreterek hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

Abone ol

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor. Döner sermaye bütçesiyle öğrenciler okulda ücretli çalışıyor.

Adıyaman Askerlik Şubesi yakınlarında bulunan Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan duvar boyasını üreterek hem eğitim görüyor hem para kazanıyor. Yaklaşık 2 yıldır boya üretiminin yapıldığı okulda öğrenciler, hem üretim hem de gördükleri eğitimlerden büyük keyif aldıklarını vurguladı. Öğrenciler ve öğretmenler yaklaşık 2 yılda 8 bin litre boya üretimi gerçekleştirdi. Kamu kurumlarına siparişle duvar boyası üretimi yapan öğrenci ve öğretmenler, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlar için de üretim yapmayı hedefliyor. Ürettikleri duvar boyalarına ‘Adıtek’ ismini veren öğrenciler, mezun oldukları zaman aldıkları eğitimlerle kendi işletmelerini kurarak üretim yapmayı amaçlıyor.

Üretimlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Tatar, “Okulumuzda ‘Adıtek’ markamızla kimya teknolojisi alanında çeşitli temizlik ve dezenfektan üretimlerinin yanı sıra boya üretimi de yapmaktayız. Öğrencilerimizin derste öğrendiği bilgileri uygulayabilecekleri eğitim alanları sunarken bir yandan da yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamları sunuyoruz. Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan girişimci üretken meslek ahlakına ve milli değerlere sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kimya Teknolojileri öğretmenlerinden Hacı Kuruş, “Kimya teknolojisi olarak şu anda boya üretim atölyesindeyiz. 6 Personelimiz, 150’ye yakın öğrencimiz var. Üretimde ilk hedefimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızın tavan boyası, iç cephe boyası, dış cephe boyasını karşılamaktır. Bundan sonraki orta ve uzun süreli hedeflerimizde ise deprem dolayısıyla yapılan TOKİ’lerde büyük ihtiyaçlar var. Buraları da kendi hedeflerimiz arasına almış durumdayız. Üretimlerimiz bundan sonra daha yoğunlukla devam edecek, bu ihtiyaçları karşılamak için. Bu alanda elde edilecek gelirle de öğrencilerimize katkıda bulunmuş olacağız. Hem okulumuza hem de ilimize bu anlamda maddi katkıda bulunacağız inşallah. Şu anda iş başında üretim olduğu için üretimi de öğrencilerimizle birlikte yaptığımız için üretimin her aşamasını görüyorlar. Buradan mezun olup sektöre atıldıkları zaman her hangi bir yabancılık çekmiyorlar. Zaten şu an dahi boya üretim atölyelerinde firmalarda çalışan öğrencilerimiz de var. Bu noktada gidişatımız iyi” sözlerini kullandı.

Kimya teknolojileri alan şefi Fuat Mazıcı ise konuşmasında, “Yaklaşık 2 yıl önce ilk boya üretimimize başladık. Bu durum ilimiz için bir ilkti. Üretimimiz iç cephe, dış cephe, tavan boyası olmak üzere 3 kalemde boya üretimi yapıyoruz. Bu üretimi yaparken aynı zamanda hem dersler de işlenen konuları yerinde yaparak yaşayarak öğreniyor çocuklarımız. Yani burada sadece bir öğretim yapmıyoruz, burada çocuklar aynı zamanda kendi mesleklerini yerinde uygulamalı olarak görüyorlar. Bu da tabi ileri de iş hayatına atıldıklarında onlara çok büyük kolaylık sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Boya üretimi yapan öğrencilerden Yunus Aksu da, “Okulda şu anda kimya bölümünde üretim yapıyoruz ve burada harçlığımız da çıkıyor, katkısı oluyor bize. İleride bir boya işletmesi açmayı düşünüyorum, memnunum yani. Üretim yapıp okul da okuyoruz, haftada 3 gün geliyoruz buraya. 3 Gün üretim yapıyoruz ama diğer derslerimizden de geri kalmıyoruz” diye konuştu.